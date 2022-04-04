الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فاش ماش» الأوكرانية تؤجل استكمال إنشاء مصنع تركيز خامات الحديد والصلب

مصنع تركيز خامات
مصنع تركيز خامات الحديد والصلب

كشف الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب للشؤون المالية بالشركة القابضة والصناعات المعدنية، أن الجانب الأوكراني المتمثل في شركة فاش ماش أجلت استكمال تجربة مصنع تركيز الخامات مع  شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وأضاف العضو المنتدب للشؤون المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصريحات لـ«الدستور»، أن سبب اعتذار الجانب الأواكراني هو التأثير السلبي للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح أنه في البداية كان الأمر يتعلق باستيراد الخامات من الصين بدلا من أوكرانيا إلا أن الجانب الأواكراني اعتذر مؤخرا عن استكمال تجربة إنشاء مصنع تركيز الخامات مؤقتا، حتى تنتهي الأثار السلبية للحرب الروسية.

 ومن الجدير بالذكر أنه قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل المقبل.

وأوضحت الشركة أن العمومية ستناقش اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023.

كان مجلس إدارة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، قد اعتمد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2022-2023، إذ تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 91.82 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وحققت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، صافي ربح قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 21.9 مليون جنيه "الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي".

كما حققت إيرادات بقيمة 55.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 7.41 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن مبيعات مناجم الواحات البحرية بلغت خلال يناير نحو 7.36 مليون جنيه، مضيفة أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 43.7 ألف جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

دعوة خلال جمال عمومية جمعية مصري خالد حرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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