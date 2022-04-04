سفارة أمريكا فى كييف: العالم بحاجة إلى معرفة ما حدث فى «بوتشا»

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، إن العالم بحاجة إلى معرفة ما حدث في مدينة «بوتشا» ومناطق أخرى، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات ضد المدنيين.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الصور التي عرضت لمدينة بوتشا والمدن الأخرى، التي تركتها القوات الروسية، مروعة جدا ومفزعة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أدان ما ارتكبته القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية، وقال بلينكن، في تغريدة له على تويتر: "إننا ندين بشدة الفظائع الظاهرة التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا"، وإنه سيتم توثيق وتبادل المعلومات لمحاسبة المسئولين عن ارتكابها.

وفي السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، بشأن ما حدث في بوتشا: «وصلت إلينا لقطات مرعبة ومروعة في نهاية هذا الأسبوع من أوكرانيا، وتم اكتشاف عشرات القتلى من المدنيين في بوتشا، وهي منطقة كانت تحت سيطرة الجيش الروسي حتى أيام قليلة مضت، وتناثرت الجثث في الشوارع وكان النساء والأطفال وكبار السن من بين الضحايا».

وشدد على أنه يجب أن نحقق بلا هوادة في هذه الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي، وأطالب بأن يُسمح للمنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى هذه المناطق لتوثيق الفظائع بشكل مستقل كما يجب محاسبة الجناة وعملائهم باستمرار.

وطالب «شولتز» روسيا بالموافقة على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية.