تفاصيل التحقيقات في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل مسن على يد زوج ابنته في الهرم، حيث تبين أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته، دفعت الأخيرة لترك المنزل، والعودة لبيت أبيها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الزوج حاول حل تلك الخلافات وتواصل هاتفيًا مع حماه واتفقا على التقابل لحل تلك المشاكل، وفي اليوم المتفق عليه، احتد النقاش بين المتهم ووالد زوجته، ما دفع الأول للاعتداء بالضرب على الثاني، حتى فارق الحياة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم فر هاربًا من مكان الجريمة، فى الوقت الذى حاولت فيه أسرة المجنى عليه إسعافه؛ فنقلوه إلى المستشفى وهناك علموا بمفارقته الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوج ابنة المتوفى وراء مقتله بعد مشاجرة نشبت بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.