الجمعة.. ساقية الصاوي تستضيف فرقة «بهججة»

تستضيف ساقية الصاوي حفل مونولوجات غنائية لفرقة بهججة النسائية وذلك يوم الجمعة الموافق 15 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء بقاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك.

“بهججة” فرقة نسائية غنائية مصرية تقدم مونولوجات وأغاني كوميدية بألحان شرقية، كما يوحي الاسم، تسعى حفلات بهججة لإضفاء البهجة والسعادة على جمهورها.

الفرقة التي تأسست عام 2015 تقع على الحدود بين الموسيقى وفنون الأداء، وتتكوّن من 5 فنانات و7 موسيقيين. تسعى الفرقة لإحياء فن المونولوج الفكاهي وتطويره، وتستخدم الضحك كوسيلة للتعايش السلمي مع الألوان الرمادية، وتقدّم مونولوجات عصرية جديدة ولكنها تغنّي أحيانًا أغانٍ لنجوم المونولوجات القديمة، بالإضافة للترفيه وإمتاع الجمهور، تسعى الفرقة كذلك للمساهمة في التغيير، من خلال النقد الذاتي والاجتماعي التي تقدمه المونولوجات الكوميدية، الفرقة أسسها الملحن والمنتج الموسيقي أيمن حلمي.

أشهر أغاني الفرقة: طنط دوسة - 2063 - 20 جنيه لله - عين الحسود - وأنا في طريقي للسعادة - ممنوع الاكتئاب.

تتكون الفرقة من خمس بنات هم رغدة جلال، وئام عصام، أسماء أبو اليزيد، شروق الشريف، سمر جلال جمعتهم الروح الفنية ومواهب الغناء والتمثيل والتقليد.

يذكر أن فرقة “بهججة” كانت قد أعلنت بدء مشروعها الجديد "بهججة مايك"، تحت شعار مين تحب تغني معانا الحفلة الجاية؟، بدعم من الاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية في مصر فتح المشروع باب التقديم للمواهب النسائية في الغناء.

يستهدف المشروع تقديم مواهب غنائية جديدة من جميع محافظات مصر من خلال تنظيم ورشة فنية مجانية في الغناء الكوميدي، تنتهي بحفل موسيقي للمشاركات مع مطربات فرقة بهججة، جدير بالذكر أن بهججة تلقت حتى الآن ما يزيد على 90 طلبًا للمشاركة في الورشة.

يتيح المشروع الفرصة لـ 20 مشارِكة لتقديم أنفسهن كمغنّيّات لأوّل مرّة، بأسلوب بهججة، حيث يتم اختيار المشاركات من خلال فيديو تجربة أداء بالإضافة لملء استمارة تقدّم، كما لا يوجد حد أدنى أو أقصى للسن ولا توجد شروط للخبرة، فقط يشترط وجود الموهبة.