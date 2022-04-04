إصابة 5 فى مشاجرة بعزبة «الأرنطة» بالقليوبية

أصيب 5 في مشاجرة بسبب خلافات على إلقاء بعض المخلفات بقطعة أرض في منطقة عزبة الأرنطة التابعة لدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتصرح لهم جميعا بالخروج عدا الأول عقب تقديم الإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الأرنطة دائرة لقسم.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "أ ش ط"، 36 سنة، مهندس زراعى، و"ش ط ش"، موظف بالمعاش، و"ع ع أ"، نقاش، والثانى "م ع م"، عامل، و"السيد ع م"، جميعهم مقيمون بقرية الأرنط دائرة القسم ومصابون بجروح بمناطق متفرقة بالجسم، وذلك لحدوث مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء بعض المخلفات بقطعة أرض مجاورة للطرف الثاني، تطورت لمشاجرة وتعدى خلالها كل منهم على الآخر.

وتمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط الطرفين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.