إسبانيا تعتزم إنفاق 11 مليار يورو على أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إن بلاده تعتزم إنفاق 11 مليار يورو على خطة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة.

وأضاف "سانشيز"، في تصريحات أوردتها قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن "خطة الإنفاق الجديدة، الممولة بشكل أساسي من صناديق الإغاثة من الأوبئة التابعة للاتحاد الأوروبي، ستحصل على الموافقة في وقت قريب".

يذكر أن النقص العالمي في الرقائق الدقيقة؛ بسبب ذروة الطلب غير المتوقعة في أعقاب وباء كورونا واختناقات سلسلة التوريد، أدى إلى إجبار الشركات المصنعة، مثل شركات صناعة السيارات، على إبطاء الإنتاج .