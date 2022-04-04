«يوثق مرحلة فارقة في تاريخ الوطن».. برلمانيون يشيدون بـ«الاختيار 3»

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمسلسل «الاختيار 3»، مؤكدين أنه يكشف الكم الهائل من المؤامرات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، وكذلك يكشف الدور البطولي لرجال القوات المسلحة والشرطة.

وأشادت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمسلسل "الاختيار 3"، والذي يكشف عن حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ويكشف أيضًا عن الدور البطولي الذي قام به رجال القوات المسلحة والشرطة وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حماية الوطن.

وأضافت "عبدالحليم"، في تصريحات لها، أن مسلسل "الاختيار" أبرز مدى صمود مؤسسات الدولة وتلاحم الشعب في إفشال تلك المخطط، وعلى الرغم من الضريبة المكلفة وما حصدته تلك الفترة من أرواح لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وعدد من المواطنين، إلا أن تلك التضحيات كانت سببًا أساسًيا لعودة الدولة المصرية والحفاظ عليها ومنعها من الوقوع في مسار الدول الفاشلة.

وأوضحت أن إبراز تلك التضحيات أمر بالغ الأهمية حتى يُدرك المواطن حقيقية الأوضاع في تلك المرحلة للوقوف على حجم التحول والاختلاف بين ما كان وقتها وما نحن عليه الآن، مشيرًا إلى أن مسلسل "الاختيار" بكافة أجزائه يؤكد أهمية دور القوة الناعمة ضمن المقاربة الأشمل في معالجة الإرهاب وقضايا التطرف، وذلك من خلال المزج بين القصص والحكايات الواقعية وبين العمل الدرامي والفني ما يساهم في رفع الوعي لدى المواطن وفضح المؤامرات التي كان يدبرها خصوم وأعداء الوطن، ومن هنا تظهر القوة الناعمة باعتبارها أحد الوسائل الفاعلة والناجزة التي يمكن توظيفها في صد ومواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكدت أن هذا العمل التاريخي والبطولي يعمل على تنوير العقول وفضح المؤامرات التي تُحاك ضد الأوطان، بحيث يمكن القول إن القوة الناعمة أصبحت تمثل حائطًا منيعًا في تلك المواجهة.

وأشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمسلسل "الاختيار 3"، مؤكدة أنه كشف حجم العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.

وقالت النائبة مايسة عطوة، إن المشاهد التي تم عرضها من خلال مسلسل "الاختيار 3"، أعادت لنا ذكريات ملحمة الشعب المصري للوقوف ضد الإخوان الإرهابية، وما ارتكبته في حق الوطن.

وأوضحت النائبة البرلمانية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، أنه بمنتهى الفخر لكل مصري أصيل كان جزء من ثورة 30 يونيو وانتصر بفضل الله وجيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة على أقذر جماعة إرهابية عرفها التاريخ.

وأكملت مايسة عطوة، إن مسلسل الاختيار بكل أجزائه الثلاثة من روائع الإنتاج المصري، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة، وكان من الضروري تعريف المجتمع بها، خاصة وأن تلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال المقبلة.

وتابعت: هذا العمل التاريخي له دور كبير فى كشف الحقائق التي لا يعلمهم الجميع، وما كان يفعله اللإخوان الإرهابية وحلفائهم من أجل هدم الدولة المصرية، كما أن المسلسل الدرامي كشف عن الدور الوطني الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في انقاذ مصر من حكم الإخوان والعبور بها إلى بر الأمان.

ووجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش.

وطالبت بالمزيد من هذه النوعية من الأعمال الدرامية تمس المجتمع المصري، وتوضح بطولات الجيش والشرطة للأجيال القادمة.

من جانبها، قالت ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، إن مسلسل "الاختيار" صورة مشرفة أيقظت الوعي لدى مختلف فئات الجمهور.

وأضافت ميرفت، أن الدراما الوطنية أصبحت من أهم عناصر السباق الرمضاني، إضافة إلى مسلسلات الأكشن والإثارة والكوميديا، وكان من الضروري أن يلتف الناس حولها وألا يكون مفروضًا عليهم.

وعلقت النائبة على توثيق مسلسل (الاختيار 3) لفترة مهمة بتاريخ مصر بأن المسلسل ارتبط به الشعب المصري من الجزءين الأول والثاني، ودمج الأعمال الدرامية بالحقيقة أحدثت جذبا للمشاهد، إضافة إلى أن المجتمع المصرى والعربى عايش الأحداث يوميا من خلال وسائل الإعلام.

من جانبه، أكد الدكتور حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، أن «الاختيار 3» واحد من أهم الأعمال الدرامية الوطنية خلال السنوات الأخيرة والتي كشفت ما قامت به جماعة الإخوان ومحاولاتها الفاشلة لتحويل مصر إلى ساحة حرب أهلية، معتبرًا المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصور لهذه الجماعة الإرهابية التى لم يكن لها أى هدف سوى تدمير الوطن.

وأضاف خضير أن مسلسل «الاختيار 3» يُجسد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ الوطن، وهو عمل درامي متكامل بامتياز يضاهي أعمال الدراما العالمية، ما يستحق تسويقه عالميًا، حتى يتسنى للكثير من الشعوب الإطلاع على ما مرت به مصر من تحولات دفع ثمنها أبنائها من رجال الجيش والشرطة حتى لا يكون مصيرها كباقي دول المنطقة.