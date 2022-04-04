الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالمنوفية

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى

قررت النيابة العامة بمركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس تشكيل عصابي مكون من 11 متهما تخصص في سرقة المواشي بمركز تلا في محافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي في مركز تلا، حيث جرى ضبط المتهمين وعددهم 11 شخصا، حيث تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مباحث المنوفية معلومات تشير إلي قيام تشكيل عصابي من الجيزة والمنيا، باتخاذ مركز تلا وكرا لعملياتهم الإجرامية من خلال قيامهم بسرقة المواشي، حيث تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وإجراء التحريات السرية، وتم القبض علي المتهمين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنوفية تشكيل عصابي النيابة محافظ حبس

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