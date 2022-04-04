الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6041 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية

دم ارتداء الكمامات
دم ارتداء الكمامات الواقية

نجحت الداخلية في ضبط عدد 6041 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6022) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (19) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (503) مخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (139) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (680) أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

الداخلية م الكمامات الواقية وزارة الداخلية

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