الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

625 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من 2022

صادرات الصناعات الغذائية
صادرات الصناعات الغذائية

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2022 حوالي 625 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 17 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 وكانت قد بلغت حوالي 609 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 300 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 12% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 326 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 وبلغت 342 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2022 بقيمة 379 مليون دولار تمثل 61% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 5% وقيمة نمو بلغت 20 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار بنسبة تراجع 2% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 51 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 73 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 60 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 6%، يليها السودان بقيمة 52 مليون دولار ونسبة نمو 25%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 9%، ليبيا بقيمة 31 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، الجزائر بقيمة 29 مليون دولار محققة نسبة تراجع 26%، فلسطين بقيمة 28 مليون دولار محققة نسبة نمو 47%، الاردن بقيمة 25 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، اليمن بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 60%، لبنان بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 5%، وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 21 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 13% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020. 

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 52 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار، يليها اليمن بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 17 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 5 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار، كينيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 4 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 10 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 4 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 14 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 مليون دولار، وفى المركز العاشر السعودية بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

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