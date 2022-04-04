خالد فخري خبير تقني يكشف عصابة تهديد الطالبات في «دايما عامر»

يشارك الفنان الشاب خالد فخري في مسلسل «دايمًا عامر» الذي يعرض في الماراثون الرمضاني 2022، ويلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان.

وقال «خالد» في تصريحات صحفية إنه يجسد خلال العمل شخصية خبير تقني يستعين به مصطفى شعبان الذي يجسد دور «الأستاذ عامر» مشرف اجتماعي في الكشف عن العصابة التي حاولت تهديد طالبات المدرسة.

خالد فخري

وتؤدي الفنانة لبلبة دور «الأستاذة زهرة» مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور «مستر أبو الوفا»، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور «ميس فدوى» وسينتيا خليفة «ميس ماهيتاب» ويقدم كريم عفيفي دور «مستر نوفل»، وسما إبراهيم في دور «ميس همت» وأحمد الشامي بدور «مستر شريف».

وتدور أحداث مسلسل «دايمًا عامر» حول التعليم في مصر، ويتحدث عن المعلم والطالب وولي الأمر وجميع عناصر المنظومة التعليمية، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت.

وتجسد الفنانة فريال يوسف دور طليقة مصطفى شعبان وأم ابنته، ويحدث بينهما العديد من المواقف بعد الطلاق واجتماعهما بسبب ابنتهما.

ويجسد الفنان صلاح عبد الله بالمسلسل، شخصية الأستاذ لطفي، وكيل المدرسة، التي يعمل بها المشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق، الذي يلعب دوره مصطفى شعبان، فيما تقوم الفنانة لبلبة بشخصية “ميس زهرة” مديرة المدرسة التي تضم قسمي “ناشونال، وانترناشونال”، وينشب بها خلافات وصراعات بين طلابها، في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

كما يجسد الفنان محمد جمعة- ضمن أحدث المسلسل- شخصية رجل نوبى يعيش في أسوان وهو صديق الفنان مصطفى شعبان، وخلال الأحداث يستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في أسوان ويحتفي بهم.