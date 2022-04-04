الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أوكرانى يدعو لوقف الحرب بعد نزوح ثلث سكان «خاركيف»

الحرب
الحرب

أكد رئيس بلدية خاركيف في أوكرانيا، إيجور تيريكوف، أن ما يقرب من ثلث سكان "خاركيف" نزحوا من المدينة، والباقي- أي ما يقرب من مليون شخص- يعيشون تحت قصف مستمر، ويواجهون نقصًا في الغذاء والدواء، مشددًا على ضرورة وقف الحرب، مشيرًا إلى تمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وقال إيجور تيريكوف- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن القوات الروسية "تواصل القصف وتم تدمير أحياء بأكملها.. ودمر 1500 مبنى، منها حوالي 1300 مبنى سكني.. ننقل الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى إلى المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات الطبية".

وأكد رئيس بلدية خاركيف، أن المساعدات الأممية ذات أهمية كبرى، مثمنًا دور الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، في توزيع حصص غذائية وإمدادات طبية وضروريات أساسية إلى المدينة لآلاف السكان الذين فقدوا منازلهم.

وأضاف: "بفضل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، يمكننا تزويد الناس بأكثر الأشياء الضرورية، بما فيها الطعام والأدوية والبطانيات والوسائد. نحن حقًا بحاجة إلى كل هذا الآن".

وطالب إيجور تيريكوف، بحماية المسارح والمكتبات والمعالم الثقافية في خاركيف، بعدما تم تدمير العشرات من معاهد البحث ومؤسسات التعليم العالي- بما في ذلك جامعة خاركيف، المدرجة في لائحة أفضل 500 جامعة في العالم- بالإضافة إلى المتاحف ومعارض فنية ومسارح بالمدينة، وقد تضرر مبنى مكتبة ولاية فولوديمير كورولينكو خاركيف، وتعد هذه المكتبة ثاني أكبر مستودع للكتب في أوكرانيا وواحدة من أقدم المكتبات في البلاد.

كييف سكان خاركيف خاركيف أوكرانيا روسيا

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