حبس المتهمين بقتل عامل وإصابة شخصين في مشاجرة ببنها

أمرت جهات التحقيق ببنها في بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بقتل عمل وإصابة شخصين في مشاجرة بسبب ملكية أرض زراعية، والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء أعمال التشريح والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال عامل لقى مصرعه وإصابة زوجته وشقيقه بسبب مشاجرة حدثت بينهم وبين آخرين.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي لمكان الواقعة، ودلت المعاينة إلى إصابة كل من "حمدي أ ا" 39 سنة عامل مقيم بني سويف لقى مصرعه إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة وإصابة زوجته "س إ ش" 33 سنة ربة منزل مصابة بقطع بوتر الإصبع الوسطى لليد اليسرى وشقيق الأول "خالد أ س" 33 سنة عامل مصاب بجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

وبسؤال المجني عليهم، قرروا تعدي كل من "م ز ق" وشقيقه "أ ز ق" ونجل الأول "ز م ز"، عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وفروا هاربين وذلك لوجود خلافات على ملكية الأرض الزراعية التي يعملون فيها بين المتهمين ومالكها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة مطواة قرن غزال وتم التحفظ على السلاح وتحرر محضر