يتصدر موعد عرض إعادة الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 كافة المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية عقب النجاح الذي شهدته الحلقات الأولى من المسلسل ورودو الأفعال الهائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات و الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 .

موعد عرض اعادة الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3

يبحث الملايين من المصريين عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 والذي يحمل عنوان ( القرار) حيث يعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 9:50 دقيقة مساءا ويعاد في تمام الساعة 4:20 فجر اليوم الثاني والساعة الثالثة عصرًا.

فيما يعرض أيضا على شاشة قناة ON دراما في تمام الساعة 11:20 دقيقة مساءا ويعاد عبر شاشتها 3 مرات الأولى في تمام الساعة 6 صباحا والثانية في تمام الساعة 10:30 صباحا والثالثة في تمام الساعة 4:40 دقيقة مساءا.

تردد القنوات العارضة للجزء الثالث من مسلسل الاختيار

يمكن للراغبين في متابعة حلقات الجزء الثالث من مسلسل الاختيار ضبط تردد مجموعة قنوات ON لمتابعة الأحداث دون اشتراك شهري أو تشويش في الصوت والصورة أثناء عرض حيث يمكن ضبط إحداثيات القناة كما يلي:-

قناة : ON

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11861.

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

قناة ON دراما

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد :11861.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة: HD.

مسلسل الاختيار يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي حيث يشارك في البطولة الفنان ياسر جلال والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز.

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أحداث مسلسل الاختيار 3

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد عرض اعادة الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 الذي يذاع حاليا عبر شبكة قنوات ON حيث يأرخ المسلسل كواليس الفترة الحاسمة التي مرت بها مصر في عام 2013 وأحداث ثورة 30 يونيو وكيفية إسقاط المخطط الإخواني وإفشال محاولة تحويل مصر إلى إمارة إخوانية يديرها مكتب الإرشاد.