كوريا الجنوبية ترحب بإعلان الهدنة فى اليمن

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بإعلان الهدنة بين التحالف العربي بقيادة السعودية، وميليشيات الحوثي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن سول ترحب بالتوصل إلى اتفاق الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بفضل وساطة المبعوث الأممي الخاص لليمن وجهود السعودية وسلطنة عمان وغيرهما من الدول الأطراف.

وجددت الوزارة موقف الحكومة الكورية الجنوبية الداعم لجهود المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، متعهدة بتقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 20 مليون دولار هذا العام لحل الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، خلال اجتماع رفيع المستوى للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن في يوم 17 مارس، عن أنها تخطط لتقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 20 مليون دولار لليمن.