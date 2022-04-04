الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة مسؤول بمترو الأنفاق في قضية رشوة

محاكمة
محاكمة

تعقد محكمة الجنايات بجنوب الجيزة، اليوم جلسة لمحاكمة مسؤول بارز بشركة مترو الأنفاق، لتورطه بقضية فساد وطلبه وحصوله على رشوة مالية من رجل أعمال ومهندس.

وجاء المتهمون في القضية: إبراهيم ر. أ.  47 سنة، مدير عام تنفيذي لهندسة السكة جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وسمير ج. ي. - 81 سنة، مالك شركة السار الألمانية لخطوط السكك الحديدية، ورجائي ص. ع. - 48 سنة - مهندس ميكانيكا.

ووجهت جهات التحقيق المختصة، إلى المتهم الأول في القضية في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عموميا، مدير عام تنفيذي لهندسة السكة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبلغ قدره 30 ألف جنيه من إجمالي مبلغ رشوة طلبه قدره 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة السفر الألمانية.

محكمة الجنايات بجنوب الجيزة مترو الأنفاق

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