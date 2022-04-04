نائب وزير الدفاع السعودي يؤكد حرص التحالف على إحلال الأمن والسلام في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز حرص التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان -خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية)- أن المملكة ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود (السعودية - اليمنية) التي تتماشى مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.

وقال إن السعودية تأمل في أن تسهم هذه الهدنة مع الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات (اليمنية-اليمنية) المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدعم المقدم والمستمر من السعودية الشقيقة للشعب اليمني في مختلف الظروف، والتزامها الدائم بمساندة جهود الحكومة، ودعم سيادة وأمن واستقرار اليمن، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي في توفير احتياجات الحكومة اليمنية، وأن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

ومن جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، أهمية هدنة الأمم المتحدة المعلنة في اليمن والمتضمنة وقف العمليات العسكرية، لمدة شهرين، بالإضافة إلى إجراءات إنسانية.

وقالت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في اليمن، كاتارينا ريتز، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان: "في اللجنة الدولية، نواصل بذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة الإنسانية لمن يحتاجونها في جميع أنحاء البلاد، لكن تظل الاحتياجات هائلة وتتجاوز الخيال".

وأضافت: "نستمر في دعم ورفع مستوى الوعي حول آلاف اليمنيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين المحتجزين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابعت: "تأتي هدنة الشهرين في الوقت المناسب، عانى اليمنيون من وطأة الصراع على مدى السنوات السبع الماضية".

وأعربت المسؤولة الدولية عن "الأمل أن تجلب الهدنة التي تستمر شهرين بعض الراحة والأمل للمستقبل".

ويوم السبت، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.