«شعراوي»: «صوتك مسموع» تلقت 2076 شكوى خلال مارس

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع"، في أكتوبر 2018، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة، خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، ما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعًا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعًا، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مارس 2022، أكد تلقي المبادرة 453 ألفًا و353 رسالة منذ انطلاقها منها 85 ألفاً و 49 شكوى، وحل 82 ألفًا و506 شكاوى منها بنسبة 97%، وجار حل 2543 شكوى.



وأوضح أن المبادرة تلقت خلال شهر مارس 11 ألفا و295 رسالة، منها 2076 شكوى تم حل 1679 منها بنسبة 81%، وكانت أكثر الشكاوى هى القمامة، وبلغ عددها 946 شكوى، يليها شكاوى الإشغالات و بلغ عددها 837 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 118 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وبلغ عددها 71 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 10 شكوى، وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى .

وأوضح التقرير أن خدمة "واتس آب" تلقت 8556 رسالة تضمنت 1689 شكوى تم حل 1387 شكوى منها بنسبة 82% و جارى حل 302 شكوى ، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2483 رسالة منها 360 شكوى تم حل 272 شكوى منها بنسبة 75,6% منها ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 70 ألف متابعاً.

وتلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 256 رسالة تضمنت 27 شكوى تم حل 20 شكوى منها بنسبة 74% منها ، فيما تلقى الخط الساخن 410 اتصالاً تليفونيا، تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

ووجه اللواء محمود شعراوي، العاملين في المبادرة، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات ، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف ، والتعديات على أراضى الزراعية و أملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات ، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة .

وأضاف أن صوتك مسموع ترتكز على محورين رئيسين : الأول هو "إدارة مستجيبة للمواطن"، حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً في منظومة محاربة الفساد و الإهمال و اهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها، إضافة الى حق المواطن فى تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، أما المحور الثانى فهو "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"و ذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.

يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "واتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني [email protected] .