إيزي جيت تلغي رحلات من وإلى بريطانيا بسبب كورونا

قالت شركة طيران إيزي جيت اليوم الاثنين إنها اضطرت لإلغاء بعض الرحلات من وإلى بريطانيا بعد أن تسبب موجة جديدة من كوفيد-19 في مستويات مرضية أعلى من المعتاد بين موظفيها.

وشهدت إنجلترا، التي أزالت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من العام الحالي، ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، إذ يُعتقد أن واحدا من كل 13 شخصا أصيب بالفيروس في الأسبوع المنتهي في 26 مارس ، وهو أعلى معدل منذ بدء الجائحة.

وفي حين تقل مستويات دخول المستشفيات بكثير عن المستويات المرتفعة السابقة في 2020 و2021، فإن بعض الشركات أبلغت عن اضطرابات في خدماتها، بما في ذلك في المطارات، بسبب حاجة الموظفين للبقاء في المنزل.

وقالت إيزي جيت إنها اتخذت إجراءات للتقليل من الاضطرابات من خلال إدراج أطقم احتياطية إضافية، لكنها اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات.

وأضافت في بيان "نأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا للعملاء في الرحلات المتأثرة".

وألغت إيزي جيت حوالي 60 رحلة جوية من وإلى بريطانيا اليوم الاثنين، من بين ما يقرب من 1645 رحلة مقررة. كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) عددا قليلا من الرحلات أمس الأحد.

ولم يعد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في حاجة إلى عزل أنفسهم وفقا للقانون، لكن الشركات تنصحهم بالبقاء في المنزل.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.