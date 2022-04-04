الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسؤول ألماني: يمكننا استبدال 40% من الغاز الروسي

الغاز
الغاز

قالت رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، شتيفان فايل، إن محطات استقبال الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن يمكنها أن تحل محل ما يصل إلى 40% من شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وأشارت "فايل" في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن البنية التحتية اللازمة لذلك سيُجرى توسيعها بسرعة كبيرة، وأضاف: "بهذا وحده من المفترض أن نكون قادرين على استبدال حوالي 20% من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بحلول الربع الأول من العام المقبل وحوالي 40% بحلول صيف 2023".
وأوضح أنه حتى اكتمال إنشاء محطة اعتيادية للغاز الطبيعي المسال، سيُجرى ضخ الغاز إلى شبكة الغاز الألمانية من أرصفة عائمة في أعالي البحار باستخدام خط أنابيب.
وذكر أنه من أجل تعزيز إمدادات الغاز غير الروسي، يجب إجراء محادثات أيضا مع شركات المواد الخام التي تنتج بالفعل النفط والغاز الطبيعي في ولاية سكسونيا السفلى، مضيفا أنه يمكن أيضا حفر حقل غاز في بحر الشمال، نصفه في ولاية سكسونيا السفلى ونصفه في هولندا، وقال: "إذا
تم ضمان حماية البيئة، أعتقد أن ذلك سيتحقق"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من المقرر أن تتوقف محطة الطاقة النووية الوحيدة المتبقية في ولاية سكسونيا السفلى بحلول نهاية العام.
وفي المقابل اعترف فايل بوجود أخطاء في التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن الهجوم على أوكرانيا دحض الافتراض القائل بأن هناك أيضا في روسيا "توقا أساسيا لسلام مستقر في أوروبا"، وأضاف: "لقد كان عدم إدراكنا ذلك مبكرا خطأ... لقد بدد بوتين كل الثقة، وهذا أمر لا
يمكن عكسه. ما زلت أفتقر إلى أي تصور لكيفية العودة إلى الأوضاع الطبيعية".

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