الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تسجل 550 إصابة وحالتي وفاة جديدة بكورونا.. والدنمارك تسجل 2080

كورونا في بولندا
كورونا في بولندا

سجلت بولندا 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد حالتي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و969 ألفا و621 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و345 حالة، وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و973 ألفا و903 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كما سجلت الدنمارك 2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 17 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين .
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و113 ألفا و334 إصابة، والوفيات إلى 5811.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و211 ألفا و387 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر491 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 11
مليارا.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 491 مليونا و 447 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و153 ألف وفاة.
كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 981 مليون جرعة.

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