الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار معدلات تدفق الغاز الروسي عبر «نورد ستريم» وخطوط أوكرانيا اليوم

الغاز الروسي
الغاز الروسي

أظهرت بيانات مشغلي خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، استقرار تدفق الغاز الطبيعي عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا، وخط نورد ستريم الذي يمر عبر بحر البلطيق، اليوم
الاثنين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا القول إن الكميات العابرة عبر الخطوط الأوكرانية، اليوم، تبلغ 108.3 مليون متر مكعب وهو ما يقل قليلا عن اليوم السابق ويقترب من أقصى كمية ضختها شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي في إطار العقود مع أوكرانيا.

في الوقت نفسه تصل الكمية التي سيتم ضخها عبر خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا مباشرة  73 جيجاوات/ساعة، مقابل 71 جيجاوات ساعة أمس، وهو ما يعني تشغيل الخط بكامل طاقته تقريبا.
في المقابل استمر توقف عملية ضخ الغاز عبر خط يامال أوروبا، اليوم، منذ توقف الضخ عبر هذا الخط مجددا يوم الجمعة الماضي.

- المملكة المتحدة تستعد لتأميم ذراع التوريد لشركة "غازبروم" في البلاد

وتستعد حكومة المملكة المتحدة لتأميم ذراع التوريد لشركة "غازبروم" في البلاد في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"  الأحد، نقلا عن مصدر في الصناعة لم تحدده.

ووفقا للتقرير الذي نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، قد تتحرك الحكومة للاستحواذ على المنشأة المتعثرة إذا "فشلت الشركة في طمأنة الأطراف المالية المقابلة بشأن طبيعة التغيير الواضح في الملكية الذي أشارت إليه الشركة الأم الأسبوع الماضي".
وكانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن دافعي الضرائب في المملكة المتحدة قد يواجهون مليارات الجنيهات الإسترلينية من التكاليف، إذا انتهى الأمر بالحكومة إلى تأميم الشركة حيث لن يتم تمرير التحوطات، مما يجبر الحكومة على شراء الغاز والكهرباء للعملاء بأسعار مرتفعة حاليا.

وتزود وحدة غازبروم ما يقرب من 30 ألف عميل في المملكة المتحدة، بما في ذلك العديد من المستشفيات والسلطات المحلية وتجار التجزئة الكبار والمستخدمين الصناعيين بالغاز، حسبما ذكرت سكاي.
وأكدت شركة «غازبروم» الروسية أنها تلبي طلبات الإمداد بالغاز الطبيعي للمشترين الأوروبيين، وتوفر أكثر من 108 ملايين متر مكعب يوميًا عبر أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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