لتشجيع المشروعات الصغيرة.. القوى العاملة تنظم معرض شنطة رمضان بالإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مدار يومين معرض شنطة رمضان بقاعة المديرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودعم وتمكين المرأة والمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها غير تقليدية، بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورياة الأعمال.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن المعرض يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بأهمية حدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديريةوإيجاد العمل اللائق لها.

معرض شنطة رمضان بالإسكندرية

ونوهت زاهية السبخي مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية إلي أن المعرض شارك فيه أكثر من 30 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس، وكروشية، واكسسوارات، وجلود، وتركيب برفانات، وصناعة الصابون الطبى، وشغل الريزن والديكوباج، والأغذية المحفوظة والمعباة، والدواجن، والسمان، والحمام، والبط، وشغل الخيامية ، فضلا عن منتجات من إعادة التدوير ،والسيراميك والنحاس، ومنتجات أسوان والنوبة وسيوة وعسل النحل لرواد الأعمال.

وأوضحت زاهية السبخي، أن المعرض يأتي ضمن سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمراة بالمديرية، وذلك وبالشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى، وجمعية المرأة والتنمية وعرض منتجات "قادرون باختلاف"، ومديرية الزراعة، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة برنامج مشروعك لرواد الأعمال، فضلا عن خريجي الدورات التدريبية من مراكز التدريب بالمديرية.

معرض شنطة رمضان بالإسكندرية

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أهدى شباب الإسكندرية 2950 عمل منها 200 فرصة عمل لـ "قادرون باختلاف" وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمة ٣٣ شركة في القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بعنوان :"الإسكندرية بلا بطالة"، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.