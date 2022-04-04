الاتصالات: إنشاء ما يقرب من 200 مكتب بريد جديد خلال عام

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن عدد مكاتب البريد بلغ 4206 مكتبًا بنهاية يناير 2022 ، مقارنة بنحو 4029 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة بلغت 177 مكتب بمعدل نمو سنوي 4.29% وشهري 0.29%، بعد أن سجلت 4194مكتبًا في ديسمبر 2021.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغ 6.32 مليون مواطن خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 7.45 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2021 بمعدل تراجع سنوي 15.17%، وبنمو شهري بلغ نحو 0.48 %، بعد أن سجل 6.29 مليون مواطن في ديسمبر 2021.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجلت1.088 مليون حوالة خلال يناير 2022، مقارنة بنحو 1.333 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 18.41%، وشهري 8.68%، بعد أن سجل في ديسمبر 2021 نحو 1191 مليون حوالة.

وقال التقرير إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 24.69 ألف نسمة خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 25.31 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 2.46% و شهري بلغ 0.14%، بعد أن بلغت في ديسمبر 2021 نحو 24.72 ألف نسمة.

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية؛ للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليارات جنيه.

وتعد هيئة البريد المصري أحد أعمدة مصر الرقمية مما يستلزم تبنى التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في اطار منظومة التحول الرقمي لتطوير الخدمات البريدية واللوجيستية التي يقدمها للمواطنين.