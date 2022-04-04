الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022

سعر الدولار فى مصر
سعر الدولار فى مصر

شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارا ملحوظا خلال فترة التعاملات الصباحية، حيث بلغ 18,29 جنيه لليوم الثاني على التوالي، وذلك نتيجة الاتجاه إلى شراء شهادات الادخار بالبنك الاهلي المصري وبنك مصر ذات العائد الكبير، وأيضًا ارتفاع الاحتياطى النقدى فى البنك المركزي مما ساهم في إستقرار سعر صرف الدولار بالسوق المصرفية.


سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022 مقابل الجنيه

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري لليوم الثاني عند مستوى 18,21 جنيها بينما جاء سعر البيع 18,31 جنبها.

فى السياق، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الاهلي المصري 18,24 جنيهنبينما بلغ سعر البيع 18,34 جنيه.

كما جاء سعر الدولار للشراء في بنك مصر 18,24 جنيه فيما بلغ 18,34 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنكى القاهرة والإسكندرية للبيع والشراء

سعر الدولار فى مصر، كذلك استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة عند 18,24 جنيه وجاء سعر البيع 18,25 جنيه.

وأيضا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك الإسكندرية 18,24 جنيه وجاء سعر البيع 18,36 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك الدولي CIB

كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى التجارى الدولى CIB  18,20 جنيها بينما بلغ سعر البيع 18,31 جنيه.

وجاء سعر الدولار اليوم للشراء فى بنكى الأهلى المتحد والعربى الأفريقى الدولى  18,22 جنبه وبلغ سعر البيع 18,32 جنيه وفقاً للتعاملات.

وأيضا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك البركة مصر 18,23 جنيه وجاء سعر البيع 18,32 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء والبيع

كذلك استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18,26 جنيه بينما بلغ سعر البيع 18,36 جنيه وهو أعلى معدل فى سوق الصرف.

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022 مقابل سعر الدولار في مصر اليوم الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022 مقابل الجنيه سعر الدولار في مصر الدولار فى مصر اليوم

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