تركيا تخطط لعملية إجلاء بحرية لمواطنيها من أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام المقبلة.

ونقل المكتب الصحفي لوزير الدفاع عن أكار قوله: "نحن نبذل جهودا ملموسة لإجلاء جميع المدنيين، وخاصة المواطنين الأتراك الذين يواجهون صعوبات في أوكرانيا. ونعتقد أنه في الأيام المقبلة سيكون من الممكن إجلاء المدنيين من هناك عن طريق البحر".

يشار إلى أن روسيا كانت أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف بأنه يتمثل في "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ولهذا، فمن المخطط تنفيذ عملية لـ "نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تستهدف في هجماتها فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، وحتى تاريخ 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسة المناطة بها في المرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، فيما كان الهدف الرئيس لوزارة الدفاع الروسية هو تحرير دونباس.

وعلي صعيد آخر ، قال فلاديسلاف أتروشينكو عمدة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا أن 70 % من المدينة تعرض للتدمير بعد الهجوم الروسي.



وأوضح في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة أوكراينسكا برافدا "العواقب وخيمة كما حدث في بوتشا وخاركيف وربما في ماريوبول".



وقال أتروشينكو إنه قلق بشأن التدفئة و ميزانية المدينة و الاقتصاد المحلي الذي لا يعمل، بنفس مقدار قلقه بشأن الغارات الجوية.



وتعد تشيرنيهيف موطنا للعديد من الكنائس والأديرة التي تعود للقرون الوسطى، و قد سعت أوكرانيا لإدراج وسط المدينة على قائمة التراث العالمي، وكان يعيش بها قبل الحرب أكثر من 285 ألف شخص.