عمدة تشيرنيهيف الأوكرانية: 70 % من المدينة تعرض للتدمير

قال فلاديسلاف أتروشينكو عمدة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا أن 70 % من المدينة تعرض للتدمير بعد الهجوم الروسي.



وأوضح في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة أوكراينسكا برافدا "العواقب وخيمة كما حدث في بوتشا وخاركيف وربما في ماريوبول".



وقال أتروشينكو إنه قلق بشأن التدفئة و ميزانية المدينة و الاقتصاد المحلي الذي لا يعمل، بنفس مقدار قلقه بشأن الغارات الجوية.



وتعد تشيرنيهيف موطنا للعديد من الكنائس والأديرة التي تعود للقرون الوسطى، و قد سعت أوكرانيا لإدراج وسط المدينة على قائمة التراث العالمي. وكان يعيش بها قبل الحرب أكثر من 285 ألف شخص.