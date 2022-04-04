الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمدة تشيرنيهيف الأوكرانية: 70 % من المدينة تعرض للتدمير

تدمير أوكرانيا
تدمير أوكرانيا

قال فلاديسلاف أتروشينكو عمدة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا  أن 70 % من المدينة تعرض للتدمير بعد الهجوم الروسي.
 

وأوضح في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة أوكراينسكا برافدا "العواقب وخيمة كما حدث في بوتشا وخاركيف وربما في ماريوبول".
 

وقال أتروشينكو إنه قلق بشأن التدفئة و ميزانية المدينة و الاقتصاد المحلي الذي لا يعمل، بنفس مقدار قلقه بشأن الغارات الجوية.
 

وتعد تشيرنيهيف موطنا للعديد من الكنائس والأديرة التي تعود للقرون الوسطى، و قد سعت أوكرانيا لإدراج وسط المدينة على قائمة التراث العالمي. وكان يعيش بها قبل الحرب أكثر من 285 ألف شخص.

 

عرض مدينة وكر عمد الاوكرانية اوكرانية اوكراني تشيرنيهيف الأوكرانية لأوكرانية

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