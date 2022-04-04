الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: مكتملو التطعيم ضد كورونا تجاوز المليون شخص

موريتانيا
موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أن مكتملي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز المليون شخص.
وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن مكتملي التطعيم بلغ مليونًا و64 ألفًا و901 شخص من أصل مليون و600 ألف شخص هو عدد المستهدفين من التطعيم.
وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغ مليونًا و559 ألفًا و947 شخصًا.
وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا 44 ألفًا و345 شخصًا.
ووفق آخر إحصائية، أكدت الوزارة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفًا و670 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 58 ألفًا و670 شخصًا.
وبلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في موريتانيا 57 ألفًا و680 شخصًا، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 982 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وزارة اصابة وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد إصابات فيروس كورونا حالات الإصابة فيروس كورونا ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الإثنين 4-4-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان