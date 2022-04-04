موريتانيا: مكتملو التطعيم ضد كورونا تجاوز المليون شخص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أن مكتملي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز المليون شخص.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن مكتملي التطعيم بلغ مليونًا و64 ألفًا و901 شخص من أصل مليون و600 ألف شخص هو عدد المستهدفين من التطعيم.

وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغ مليونًا و559 ألفًا و947 شخصًا.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا 44 ألفًا و345 شخصًا.

ووفق آخر إحصائية، أكدت الوزارة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفًا و670 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 58 ألفًا و670 شخصًا.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في موريتانيا 57 ألفًا و680 شخصًا، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 982 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.