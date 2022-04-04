الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفتش أممى سابق: يجب على كييف تقديم تقارير الطب الشرعى المتعلقة بجثث بوتشا

جثث
جثث

قال مفتش أممي سابق لمراقبة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية إن السلطات الأوكرانية تشتهر بتصريحات دعائية ويتوجب عليها تقديم أدلة طبية قبل الإدلاء بأي مزاعم حول أحداث مدينة بوتشا.

وأضاف المفتش الأممي السابق، سكوت ريتر، في تعليقه على المنشورات في وسائل الإعلام الأمريكية حول "عمليات قتل عسكرية روسية" مزعومة للمدنيين في بوتشا، إن "الفحص الطبي الأساسي سيجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية: وقت الوفاة، وسبب الوفاة، و ما إذا كان الجسد قد تحرك بعد الموت. دعونا نرى ما إذا كان الجانب الأوكراني يقدم بيانات طبية يمكن التحقق منها تدعم اتهاماته".

وتابع: "وقت الوفاة. سبب الوفاة. مكان الوفاة. أجب على هذه الأسئلة الثلاثة لكل جثة. ثم ابدأ في البحث عن المسؤولين. قبل ذلك، كنت تقوم حرفياً بنشر معلومات مضللة".

ووفقا له، يجري الآن "تشكيل الرأي العام في الغرب من خلال الاستخدام النشط لأساليب حرب المعلومات في عملية تهدف فقط إلى تقديم روسيا في صورة سلبية". و ذكر أن المراقبين الموضوعيين يجب أن "ينتظروا نتائج الفحص قبل تسمية الجناة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد نفت، في وقت سابق  من أمس الأحد، اتهامات سلطات كييف بقتل مدنيين في قرية بوتشا بمنطقة كييف. و قالت الوزارة إن القوات المسلحة الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، ولم تظهر "أدلة على الجرائم" إلا في اليوم الرابع، عندما وصل موظفو جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة.

كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أنه في 31 مارس، أكد رئيس بلدية بوتشا، أناتولي فيدوروك، في رسالته بالفيديو أنه لا يوجد جيش روسي في المدينة، لكنه لم يذكر من هم السكان المحليون الذين أطلقوا النار في الشوارع؟.

الشرعي الطب الشرعي تقارير الشرع طب الشرعي لطب الشرعي الطب

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الإثنين 4-4-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان