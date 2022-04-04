ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة فى ريو دى جانيرو إلى 16

أعلنت فرق الإنقاذ ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية منذ يوم الجمعة إلى 16 فيما لا يزال 10 آخرون في عداد المفقودين.

وتعد مدينة أنغرا دوس ريس الأكثر تضررا بمقتل 8 أشخاص على الأقل وفقدان 10 آخرين بعد أن دفنت عدة انهيارات طينية بعض المنازل، وفقا لرجال الإطفاء المحليين.

وسجلت أنعرا دوس ريس 655 ملم من الأمطار ليلة الجمعة، وهي أكبر كمية من الأمطار تشهدها البلدية في تاريخها.

وفي مدينة باراتي، توفي 7 أشخاص من أسرة واحدة، أم وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما، إثر انهيار طيني.

وسُجلت حالة وفاة أخرى في مسكيتا حيث تعرض رجل يبلغ من العمر 38 عاما للصعق الكهربائي أثناء مساعدة شخص على الخروج من شارع غمرته المياه.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار طوال يوم الأحد، مما قد يؤدي إلى حدوث مزيد من الانهيارات الطينية في المنطقة.

وذكرت السلطات، وفقًا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن العواصف المتسببة في الأمطار ، ضربت مساحات شاسعة من الساحل الأطلسي للولاية الجنوبية الشرقية، وتسببت بانزلاقات أرضية عدة أحدها في مدينة باراتي السياحية، ما أسفر عن مصرع امرأة و6 من أطفالها.

وبحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة في المنطقة، وتأتي العواصف بعد 6 أسابيع على مصرع 233 شخصًا، في فيضانات وانزلاقات أرضية في مدينة بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو أيضًا.

وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة الفيدرالية أرسلت طائرات عسكرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ في الولاية، التي يبلغ عدد سكانها 17,5 مليون شخص.

وتعرضت البرازيل لسلسلة عواصف فتاكة في الأشهر الأخيرة، يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.