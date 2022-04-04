الإثنين 04 أبريل 2022
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عالم

مستشارة الأسد: السوريون يرغبون بالقتال مع روسيا من باب رد الجميل

المستشارة الخاصة
المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل

أكدت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل أن الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا في عمليتها العسكرية، "من باب رد الجميل" لوقوفها مع شعب وجيش سوريا.

وقالت الشبل في مقابلة مع قناة "بي بي سي" العربية إن "ميثاق الأمم المتحدة يسمح وفق المادة 51 للدول في حال تعرضها لتهديد أو عدوان بأن تدافع عن نفسها ولا يهم هنا التفسير الذي تريده الدول الغربية لهذه المادة".

وشددت المستشارة السورية على أن روسيا لم تكن مهددة فقط بل عرضت وثائق تؤكد بأن أوكرانيا كانت هي من ستقوم بشن العدوان عليها لو لم تقم هي بمبادرة الدفاع عن نفسها.

وحول استنفار متطوعين في سوريا للذهاب إلى أوكرانيا كشفت الشبل أن "هناك الكثير من السوريين في الحقيقة أبدوا رغبتهم بالتطوع والقتال إلى جانب روسيا في عمليتها العسكرية من باب رد الجميل لوقوفها مع الشعب والجيش السوري في الحرب على الإرهاب وتقديمها الدماء في سبيل ذلك لكن من معرفتنا بتطور الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية في روسيا ليس هناك داع لوجود متطوعين الآن وبالمقابل فإن روسيا لم تطلب متطوعين سوريين بشكل رسمي من الدولة السورية وبالتالي لا يمكن للدولة السورية أن تقوم بأي إجراء رسمي طالما ليس هناك طلب من روسيا بهذا الخصوص".

وأشارت إلى أن "التحالف بين سوريا وروسيا لا يعني فقط عملية عسكرية هنا أو طائرة تحلق هناك أو أن نحارب الإرهاب في مكان ما بل يعني أننا على موجة واحدة في القضايا الكبرى وهذا يعني أننا كنا على علم بما جرى".

 

 

 

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