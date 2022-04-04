موسكو: واشنطن تتكتم على قصف الجيش الأوكرانى لمدينة بوتشا

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة تتكتم على قصف الجيش الأوكراني لمدينة بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وأشار في حديثه مع مجلة "نيوزويك" إلى أن "الولايات المتحدة تكتمت عمدًا على حقيقة أنه فور انسحاب القوات الروسية، عرّضت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة بوتشا لنيران المدفعية، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر في صفوف السكان المدنيين".

وأضاف أنه من الواضح أن "نظام كييف يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

و على صعيد آخر ، أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن تصريح بولندا حول استعدادها لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها استفزاز يظهر رغبة في الخضوع للمظلة النووية لواشنطن.

وقال "كوساتشوف" في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " – مساء اليوم الأحد- إن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في 6 من قواعدهم العسكرية في 5 دول أوروبية، مبينًا في الوقت ذاته أن نشر هذه الأسلحة خارج الأراضي الأمريكية يمثل تهديدًا لأوروبا، بما في ذلك روسيا.

ورأى أن هذه المبادرة البولندية تبدو ساخرة ومنافقة بشكل خاص، على خلفية قلق الناتو المستمر بشأن الاحتمال الافتراضي لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، وهو ما قاله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ذات مرة ردا على مثل هذه التصريحات الاستفزازية من قبل استراتيجيي حلف الناتو.

وكان نائب رئيس الوزراء البولندي زعيم الحزب الحاكم في وارسو ياروسلاف كاتشينسكي قد أعلن في وقت سابق أن بولندا جاهزة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها.