البابا فرنسيس: يمكن أن ألتقى مع البطريرك كيريل فى الشرق الأوسط

أكد البابا فرانسيس أن العمل جار لتنظيم لقائه مع بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، ومن الممكن أن يتم في الشرق الأوسط.

وقال البابا خلال مؤتمر صحفي عقد عند عودته من مالطا: "منذ فترة طويلة أفكر في لقاء مع البطريرك كيريل. ونحن نعمل على تنفيذه، ونفكر في تنظيمه في الشرق الأوسط".

وحول زيارته إلى أوكرانيا قال البابا: "أنا مستعد للذهاب، لكنني لا أعرف إذا كان يمكن القيام بذلك، وإذا كان من المناسب القيام بذلك، وإذا كانت الزيارة ستؤثر على الأمور نحو للأفضل".

وعلى صعيد آخر، أعلن البابا فرنسيس، عن أنه يفكر في القيام برحلة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

جاءت تصريحات البابا فرنسيس ردا على سؤال صحفي، خلال رحلته من روما إلى مالطا، إذا ما كان يفكر في الدعوة التي قدمتها السلطات السياسية والدينية في أوكرانيا، فأجاب البابا فرنسيس: "نعم، إنها مطروحة"، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يجدد البابا فرنسيس، خلال زيارته مالطا، دعواته إلى السلام وإلى استضافة لاجئين ومهاجرين فيما يتدفق ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا.

وحطت طائرة الحبر الأعظم صباح اليوم في مطار العاصمة فاليتا، وفق مراسلين لوكالة «فرانس برس».

وقال البابا، البالغ 85 عاما، للصحفيين الذين رافقوه قبيل وصوله: "شكرا جزيلا لمرافقتي في هذه الرحلة التي وإن كانت قصيرة، ستكون جميلة".

ومن المقرر أن يلقي البابا خطابا أول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي في فاليتا.

فيما ينتقل ظهر اليوم في مركب شراعي إلى غوزو في شمال البلاد، وهي إحدى جزرها الثلاث المأهولة، حيث سيترأس صلاة في مزار تابينو الوطني.

ويعد البابا فرنسيس ثالث حبر أعظم يزور مالطا بعد يوحنا بولس الثاني في 1990 و2001 وبنديكتوس السادس عشر في 2010.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية بمدينتي بولتافا ودنيبرو وسط أوكرانيا، وأدت إلى خروجها من الخدمة، كما دمرت مستودعات وقود في مصفاة كريمنشوك النفطية؛ ما تسبب في انقطاع إمداداتها للقوات الأوكرانية.