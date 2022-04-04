وزراء خارجية عرب يزورون موسكو ووارسو لبحث الوضع فى أوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن رمطان لعمامرة، وزير الخارجية، سيزور العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، والسودان، والعراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان/ أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، سيرافق الوزراء العرب "لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني".

وأضافت أن "الوزراء العرب سيستمعون إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي".

وتابعت أن "هذه الجولة تندرج في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة، لتوّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت مسئولة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا أن القوات الروسية فتحت النار لتفريق تظاهرة ضد وجودها في مدينة خاكوفكا المحتلة في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة عدد غير معروف من الأشخاص.



وقالت المسئولة عبر تليجرام، إن سكانا في المنطقة الواقعة على نهر دنيبر الذي يعبر أوكرانيا، نظموا "تحركا سلميا" ليقولوا "لا للمحتلين".



وتابعت دينيسوفا: "سُمع دوي انفجار قنابل يدوية ونيران مسدسات رشاشة" خلال هذا التجمع، ووقعت "إصابات" وحصلت اعتقالات.



وفي خيرسون القريبة، نشرت معدات عسكرية روسية أمام محتجين خرجوا أيضا للتظاهر ضد احتلال مدينتهم، هاتفين خصوصا "المجد لأوكرانيا!"، بدون الإبلاغ عن حوادث.



ولم تحدد دينيسوفا عدد المتظاهرين في المدينتين.



وأفادت السلطات الأوكرانية أنه جرى السبت تفريق عنيف ل"مسيرة لدعم أوكرانيا" في مدينة إنرغودار المحتلة في جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، "إن وزارة الخارجية الأمريكية ستساعد في توثيق أي انتهاكات ارتكبها الجيش الروسي ضد المدنيين الأوكرانيين".



وأضاف بلينكين - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأحد - "منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خرجنا وقلنا إننا نعتقد أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، ونعمل على توثيق ذلك لتزويد المنظمات المعنية بالأدلة المطلوبة".