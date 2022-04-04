الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك: احتياطاتنا من الغاز تكفى 30 يوما فقط

الغاز
الغاز

قال وزير النقل التشيكي، مارتن كوبكا، إن لدى بلاده الآن احتياطيات غاز تكفيها لنحو 30 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه المدة تعتمد على الطقس أيضًا.

ونقلت وكالة "تاس"  الروسية، عن "كوبكا" قوله: "إذا توقفت جمهورية التشيك عن تلقي الغاز من روسيا، فإن سكان الجمهورية سيشعرون بذلك بشكل دائم.. في الوقت الحالي، تمتلك جمهورية التشيك احتياطيات غاز لنحو 30 يومًا بالأكثر، بالطبع يعتمد ذلك على الطقس".

وبحسب الوزير، يجري مجلس الوزراء الآن مفاوضات مكثفة مع الشركاء الأجانب بشأن إمدادات الغاز للتشيك، مشيرًا إلى أنه في أوائل شهر مايو، سيغادر وفد حكومي تشيكي إلى دول الخليج العربي من أجل بحث هذه المسألة.

وشدد "كوبكا" على أنه "من المهم أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على هذا الأمر، وأن ترفض على وجه الخصوص مدفوعات مشتريات الغاز من روسيا بالروبل".

 وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة التشيكية، رسميًا تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حتى نهاية شهر مايو المقبل، والمعنية بالمساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد.

وأوضحت الحكومة التشيكية -حسبما نقل راديو "براج الدولي" - أن حالة الطوارئ ضرورية حتى يتسنى للاجئين الأوكرانيين الحصول على إقامة من خلال مراكز المساعدة الإقليمية والسماح بالشراء الفوري للضروريات.

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التشيك: احتياطاتنا من الغاز تكفى 30 يوما فقط

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