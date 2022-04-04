الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصليب الأحمر: الاحتياجات فى اليمن هائلة والهدنة تأتى فى الوقت المناسب

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، أهمية هدنة الأمم المتحدة المعلنة في اليمن والمتضمنة وقف العمليات العسكرية، لمدة شهرين، بالإضافة إلى إجراءات إنسانية.

وقالت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في اليمن، كاتارينا ريتز، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان: "في اللجنة الدولية، نواصل بذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة الإنسانية لمن يحتاجونها في جميع أنحاء البلاد، لكن تظل الاحتياجات هائلة وتتجاوز الخيال".

وأضافت: "نستمر في دعم ورفع مستوى الوعي حول آلاف اليمنيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين المحتجزين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابعت: "تأتي هدنة الشهرين في الوقت المناسب، عانى اليمنيون من وطأة الصراع على مدى السنوات السبع الماضية".

وأعربت المسؤولة الدولية عن "الأمل أن تجلب الهدنة التي تستمر شهرين بعض الراحة والأمل للمستقبل".

ويوم السبت، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.

ورحب المبعوث الخاص بـ "ردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر لمدة شهرين والتي تم التوصل إليها في اليمن"، مشددًا على "أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع".

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