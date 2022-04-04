الحلقة الثانية من مسلسل جزيرة غمام.. «الغجر على الجزيرة»

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل جزيرة غمام بعقاب أحد شباب الجزيرة بالجلد على يد والده بسبب محاولته إبلاغ الشرطة بوجود جريمة قتل ضحيتها "سندس" وقيام العجمي "رياض الخولي" بإقرار عقابه وطلب من مساعده "محمود البزاوي" الإشراف على التنفيذ.

الحلقة الثانية من جزيرة غمام

هبطت مجموعة من الغجر على الجزيرة وبدأوا في رفع خيامهم حتى أوقفهم مساعد العجمي وأخذهم له فسألهم العجمي عن هويتهم ليخبروه بأنهم من الغجر وجاؤوا تلبية لرؤية العايقة للشيخ مدين في المنام وأنهم ينون بناء مقام للشيخ مدين وإقامة مولد له والعائد المادي للعمل والقليل منه لهم ولكن الكلام لا يعجب العجمي ويعنفهم.

تتواجد "مليحة" على شاطئ البحر تبكي لفراق سندس ويتواجد معها "عرفات" الذي يجسده الفنان أحمد أمين ويبكي على فراق الشيخ مدين هو الآخر بينما يجد من شقيقه "محمد جمعة" معاملة جافة للغاية.

بداية قوية سجلها مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة الفنان المتألق طارق لطفى وعدد كبير من النجوم، من خلال أداء تمثيلى مميز وكادرات ولوحات بصرية رائعة، أثارت إعجاب الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى، ولبى تطلعاتهم بالنسبة للعمل الذى انتظروه منذ عرض الإعلان الدعائى الخاص به قبل أيام.

وتدور أحداث العمل فى حقبة تاريخية قديمة، ويسلط الضوء على الحياة فى مصر قبل نحو ١٠٠ عام من الآن، وذلك من خلال قصة تدور حول جزيرة فى صعيد مصر، تحدث فيها جريمة قتل فتاة، بالتزامن مع وفاة شيخ الجزيرة وتركه ٣ أبناء خلفه يتصارعون فيما بينهم.

وتألق المطرب الكبير على الحجار فى غناء تتر مسلسل «جزيرة غمام»، الذى يعود به إلى غناء تترات الأعمال الدرامية من جديد، وذلك بعد اجتماع عقده مع مؤلف العمل عبدالرحيم كمال، لمناقشة السيناريو.