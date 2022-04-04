الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الثانية من مسلسل جزيرة غمام.. «الغجر على الجزيرة»

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل جزيرة غمام بعقاب أحد شباب الجزيرة بالجلد على يد والده بسبب محاولته إبلاغ الشرطة بوجود جريمة قتل ضحيتها "سندس" وقيام العجمي "رياض الخولي" بإقرار عقابه وطلب من مساعده "محمود البزاوي" الإشراف على التنفيذ.

الحلقة الثانية من جزيرة غمام

هبطت مجموعة من الغجر على الجزيرة وبدأوا في رفع خيامهم حتى أوقفهم مساعد العجمي وأخذهم له فسألهم العجمي عن هويتهم ليخبروه بأنهم من الغجر وجاؤوا تلبية لرؤية العايقة للشيخ مدين في المنام وأنهم ينون بناء مقام للشيخ مدين وإقامة مولد له والعائد المادي للعمل والقليل منه لهم ولكن الكلام لا يعجب العجمي ويعنفهم.

تتواجد "مليحة" على شاطئ البحر تبكي لفراق سندس ويتواجد معها "عرفات" الذي  يجسده الفنان أحمد أمين ويبكي على فراق الشيخ مدين هو الآخر بينما يجد من شقيقه "محمد جمعة" معاملة جافة للغاية.

بداية قوية سجلها مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة الفنان المتألق طارق لطفى وعدد كبير من النجوم، من خلال أداء تمثيلى مميز وكادرات ولوحات بصرية رائعة، أثارت إعجاب الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى، ولبى تطلعاتهم بالنسبة للعمل الذى انتظروه منذ عرض الإعلان الدعائى الخاص به قبل أيام.

وتدور أحداث العمل فى حقبة تاريخية قديمة، ويسلط الضوء على الحياة فى مصر قبل نحو ١٠٠ عام من الآن، وذلك من خلال قصة تدور حول جزيرة فى صعيد مصر، تحدث فيها جريمة قتل فتاة، بالتزامن مع وفاة شيخ الجزيرة وتركه ٣ أبناء خلفه يتصارعون فيما بينهم.

وتألق المطرب الكبير على الحجار فى غناء تتر مسلسل «جزيرة غمام»، الذى يعود به إلى غناء تترات الأعمال الدرامية من جديد، وذلك بعد اجتماع عقده مع مؤلف العمل عبدالرحيم كمال، لمناقشة السيناريو.

الحلقة الثانية من مسلسل جزيرة غمام الحلقة الثانية مسلسل جزيرة غمام جزيرة غمام رياض الخولي الحلقة الثانية من جزيرة غمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان