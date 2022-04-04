تقرير صينى يثمن دعوة مصر لتجنب التصعيد والتهدئة فى الأراضى الفلسطينية

ثمنت وكالة شينخوا الصينية، دعم ومساعي مصر من أجل إحلال التهدئة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية.

ونقلت الوكالة الصينية بيان وزارة الخارجية المصرية، حيث دعت مصر يوم الأحد إلى وقف التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية.

وأضافت الخارجية: أن القاهرة استنكرت استمرار توغل المستوطنين الإسرائيليين في المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين ، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

ومنذ يوم الخميس، قتل ستة فلسطينيين على الأقل على أيدي جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، من بينهم ثلاثة أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وجاء الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع في أول أيام رمضان، بعد أيام قليلة من مقتل خمسة فلسطينيين برصاص مسلح فلسطيني في إحدى ضواحي تل أبيب قبل مقتله برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وسبق وأدانت مصر، الأربعاء الماضي، كافة أعمال العنف والإرهاب التي حدثت في تل أبيب، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلّا إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد المتحدث الرسمي على إدانة حادثيّ إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب، وأسفرا عن وفاة خمسة أشخاص، وإصابة آخرين.

وشدد "حافظ" على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف.

وحذر “متحدث الخارجية” من مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة.