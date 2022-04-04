الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعرف على أبرز العروض ومواعيد بث حفل الجرامى 2022

فريق بي تي اس
فريق بي تي اس

بعد انتظار طويل عادت أهم أمسيات الموسيقى أخيرًا، حيث تقام جوائز جرامي لعام 2022 يوم الأحد، 3 أبريل، مع عروض من نجوم مثل فريق BTS  الكوري، وبراندي كارلايل، وبيلي إيليش، وليل ناس إكس مع جاك هارلو، وأوليفيا رودريجو.

وكان تم تأجيل العرض في يناير بسبب الارتفاع الكبير في حالات COVID-19 على مستوى البلاد خلال زيادة Omicron، والآن مع تراجع الحالات وإسقاط الولايات لتفويضات القناع، ستعود جوائز جرامي للاحتفال بالموسيقى وأكبر نجومها، على الهواء مباشرة على CBS و Paramount +، في تمام الساعة 4 فجر الإثنين.

وعندما تم تحديد موعد العرض في الأصل، تم الإعلان عن ليدي غاغا، وإخوان أوزبورن، وBTS، وبراندي كارليل، وبيلي إيليش، وليل ناس إكس مع جاك هارل، وأوليفيا رودريجو، وجميعهم بدأوا مشاريع جديدة في عام 2021. 

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أكاديمية التسجيل عن قائمة موسعة من العروض، بما في ذلك جون باتيست، هير، ناس وكريس ستابلتون.

كان من المقرر أن يؤدي Foo Fighters الحائز على 12 جائزة Grammy الحائز على ثلاثة ترشيحات هذا العام ، لكنه لن يظهر بعد وفاة عازف الطبول المحبوب تايلور هوكينز مؤخرًا.

أما أبرز المرشحين على جوائز هذا العام، جون باتيست المرشح على نيل 11 جائزة من عشرات الجوائز المقدمة، ثم جاستين بيبر ودوجا كات مرشحان لنيل ثمانية جوائز، وبيلي أيليش وأوليفيا رودريجز مرشحتان لنيل 7 جوائز، ثم دي ميل وجيفون لـ6 جوائز، بالإضافة إلى ليدي جاجا وتوني بينيت ودانيال سيزار وبرندي كارليلي وسيربان جينا وليل بابي وكيني ويست.

أما عن أهم الجوائز، فهناك 10 أغنيات مرشحة لتسجيل العام، من بينها 3 أغنيات لـ«بيلي ايليش، وأوليفارودريجو وسيلك سونيك».

أما عن ألبوم العام، فهناك 11 فنانًا مرشحًا لنيل الجائزة، أبرزهم جون باتيست وليدي جاجا وجاستين بيبر ودوجا كات وبيلي أيليش وأوليفيا رودريجو.

ترشيحات الجرامي 2022 جوائز جرامي2022 حفل جرامي لتوزيع الجوائز لوس أنجلوس الجرامي

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