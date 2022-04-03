أوكرانيا: إجلاء 2694 شخص عبر الممرات الإنسانية في البلاد اليوم

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، عن إجلاء 2694 شخص عبر الممرات الإنسانية في البلاد اليوم الأحد.



وأضافت فيريشوك - في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعية حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 469 من سكان ماريوبول سافروا بمركباتهم الخاصة عبر ممرات إنسانية من ماريوبول وبيرديانسك إلى مدينة زاباروجيا.



أوضحت القناة الأمريكية أنه في منطقة لوهانسك وحدها تم إجلاء 1467 شخص، كما وصلت 7 حافلات برفقة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة مانهش اليوم.

وكان قال الجيش الروسي إنه سوف يفتح اليوم الأحد ممرات إجلاء للأجانب من مدينتي ماريوبول وبيرديانسك.

بدوره، قال الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسف إن الأجانب سوف يتمكنون من مغادرة ماريوبول والتوجه نحو مدينة بيرديانسك، في حين من يتواجدون في مدينة بيرديانسك سوف يتمكنون من مغادرة المدينة إما برا عبر القرم أو عبر المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وطالب ميزينتسف القيادة الأوكرانية بضمان سلامة الممرات.

ويشار إلى أن الأجانب المعنيين هم بصورة كبيرة من أفراد أطقم سفن الشحن التي توقفت في موانئ المدينتين منذ بدء الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال مساء أمس السبت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بتقديم مزيد من " الدعم الملوس" لدفاع البلاد، ولكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون تعهد " بتعزيز الدعم الدفاعي" خلال مكالمة مع زيلينسكي.

وكرر نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي الدعوات لتشكيل مهمة حفظ سلام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، ومطالبة دول الناتو بتسليم أسلحة مثلما طلب زيلينسكي، في تصريحات لصحيفة فيلت الألمانية اليوم الأحد.