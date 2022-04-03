الاختيار 3 الحلقة 2.. سمر مرسي تخشى غدر جماعة الإخوان

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، الظهور الأول للفنانة سمر مرسي، والتي تجسد دور "إيريني" وهي صيدلانية تواجه تعصب الإخوان تجاه الأقباط، إذ تعرضت لمعاملة سيئة من أحد المنتمين للجماعة الإرهابية كونها قبطية، وبعدما طالبها زوجها وهو الفنان نور محمود أن تتوجه للمنزل، أخبرته أنها تخشي في أن تسير في الشارع وحدها.



ودارت أحداث الحلقة الثانية من الاختيار 3، والتي حملت اسم "خيرت الشاطر"، من محاولات التدخل في مجريات الحكم والتأثير على الجيش، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه محاولات تدخلهم بالتجاهل.

وكانت سمر مرسي قد ظهرت في برومو الجزء الثالث من المسلسل الملحمي الاختيار وهي تحمل علم مصر وتشارك في مظاهرات ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالإخوان من الحكمـ بعد ارتكابهم للعديد من الجرائم ودعم الإرهاب في سيناء ورفح.

أبطال مسلسل الاختيار3



ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وياسر جلال في دور الرئيس السيسي وكريم عبد العزيز وأحمد السقا و خالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.