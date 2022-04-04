الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوتس بالعربي» الحلقة 2| أحمد داود يتولى قضيته الأولى عن التحرش

احمد داوود
احمد داوود

استطاع آدم منصور - يجسد شخصيته أحمد داود- حجز مقعده في مكتب زين ثابت، والعمل محامي تحت التدريب، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “سوتس بالعربي”، الذي يجسد خلاله آسر ياسين دور زين ثابت. 

وفي الحلقة الثانية التي أذيعت اليوم الأحد، حاول زين ثابت رفد آدم منصور حتى لا يقع في المشاكل، إلا أن الأخير هدده بإخبار فريدة (صبا مبارك) بكل شيء، حتى تراجع زين عن قراره وسلّمه القضية الأولى.

وعقد أحمد داود جلسته الأولى مع موكلته التي تتهم مديرها بالتحرش، ووصل إلى ماضي مديرها واكتشف أن تلك ليست القضية الأولى، فطالب بمراجعة الكاميرات للتأكد من أن الاعتداء حدث بالفعل على موكلته.

ويعرض مسلسل Suits بالعربي عبر شبكة cbc في تمام الساعة التاسعة مساء على أن يعاد في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل ويعاد مرة أخرى الساعة التاسعة الا ربع صباح اليوم التالي

ويشارك في المسلسل كلًا من أحمد داود وآسر ياسين و يشارك بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، و ريم مصطفى، و محمد شاهين و تارا عماد، و المسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، و إنتاج طارق الجنايني، و إخراج عصام عبد الحميد، و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

و على الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، و الذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، و يشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني و شريف منير، و هو من تأليف و إخراج وائل عبد الله.

أحمد داوود Suits بالعربي آسر ياسين الحلقة الثانية الحلقة الثانية من مسلسل Suits بالعربي Suits بالعربي

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