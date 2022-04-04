الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أبرز تصريحات دينا الشربينى فى لقاءها الأول بعد انفصالها عن عمرو دياب

دينا الشربيني
دينا الشربيني

ظهرت الفنانة دينا الشربيني منذ قليل مع الإعلامية شيرين عرفة، خلال برنامج "أدينا بندردش"، عبر "انستجرام" موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة، حيث قدمت "الشربيني" العديد من التصريحات عن حياتها الخاصة لأول مره خلال اللقاء. 

سألت شيرين عرفة الناس إزاي بتأثر عليكي في حياتك بعد كل المواقف اللي بتعدي منها ؟ لترد "الشربيني": "كل الناس بتقولي على الحاجة وببقى شيفاها لكن بكدب نفسي ودي أخطر حاجة، أنا بحاول دايمًا ألاقي مبررات، ودا غلط مش صح".

وسألتها شيرين عرفة: في سبب من وإنتي صغيرة ورا كل التسامح دا؟ لترد دينا الشربيني قائلة: "ممكن أنا لما قعدت أفكر مع نفسي بعد المليون حاجة اللي حصلت، علشان بابا كان بيسافر كتير وأنا صغيرة، مش بحب حد يمشي". 

وأضافت "الشربيني": "أنا دخلت المستشفى وقت مهرجان الجونة، وأهلي كانوا بيضايقوا من الهجوم اللي كان حاصل بعد انتهاء علاقتي مع عمرو دياب".

أنا عندي مشكلة مع السوشيال ميديا

وواصلت "الشربيني": "أنا عندي مشكلة مع السوشيال ميديا، أنا لا بقرأ ولا بتابع، بس أنا الحاجة الوحيدة اللي حبتها هي "تيك توك"، كلة لعب وأنا تافهة"، مشيرة إلى أنها أخدت قرار في حياتها بأنها لا تريد أن تعلم ما يقولة الآخرين عنها.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لدينا الشربيني منذ شائعات ارتباطها بعمرو دياب، والتي أحدثت ضجة كبيرة لعدة سنوات طويلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني.

يتناول هذا اللقاء متابعة كبيرة من جمهور الهضبة ودينا الشربيني على حد سواء، خاصة وأنه يأتي في وقت تزداد فيه التساؤلات عن سبب الخلاف الذي أدى إلى انتهاء العلاقة بينهما. 

وخلال برمو "أدينا بندرش" مع شيرين عرفة، سألتها: "متضايقيتش إن الناس مش فرحانة لما كنتي مع عمرو دياب؟"، لترد دينا الشربيني: "لو أنا مكنتش شخص إيجابي أنا كنت انتهيت"، كما كشفت عن معانتها من التحدث بشكل عام خوفًا من أن يترجمه الآخرين على عمرو دياب.

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