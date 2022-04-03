رانيا يوسف عن تجربتها في «نجوم السما»: لازم نكسر الخوف

عبّرت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بالمشاركة في برنامج "نجوم السما"، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها "سكاي دايفينج"، فسبق وقدمته في إسبانيا أكثر من مرة في أماكن مخصصة للقفز بالبراشوت.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، القفز في مصر مختلفة تمامًا وخاصة شرم الشيخ، ولون البحر مختلف تمامًا في مصر عن باقي دول العالم.

رانيا يوسف

وتابعت، أنها كانت تعمل مضيفة ولفت دول العالم ورأت شواطئ كثيرة ولكن شواطئ مصر ورمالها ولون مياهها مختلف، وكذلك جوها مميز عن العالم، مؤكدة استعمت بالتجربة جدًا.

وعن خوفها من التجربة قالت: «أثق في أولاد بلدي ثقة عمياء لأنهم محترفين ومواعيدهم ملتزمه، ولديهم مسئولية ولطاف جدًا ومطمنئة في وجود أولاد بلدي، لأنه لو حدث لي شيئًا بالخارج لن يشعر بي أحد».

وأشارت، إلى أنها على استعداد لتكرار التجربة مرة أخرى، وكذلك ابنتيها لديهما الرغبة في خوض التجربة، قائلة: «لازم يجربوا لأننا كلما نكبر يزيد الخوف داخلنا فلازم كل نكسر حاجز الخوف الذي يبنى بتجربة مجنونة جديدة تجعلنا مندفعين مرة أخرى».

رانيا يوسف

سبب خروج مسلسلها من السباق الرمضاني

وكشفت أنها تغيبت عن السباق الرمضاني هذا العام، بسبب دخول التصوير متأخر وكذلك الدعاية والإعلان لمسلسل "عالم تاني" كانت متأخرة، لذا خرج العمل من السباق الرمضاني على أن يتم عرضه بعد رمضان.

تعرض قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON ثانى حلقات برنامج «نجوم السيما»، ويعرض البرنامج بشكل يومي طوال شهر رمضان، ويستضيف نجما في كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، بالتعاون مع فريق سكاي دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

فى كل حلقة يكتشف البرنامج مكاناً جديدًا في مصر "من السما"، حيث يشمل جولات في كل أنحاء مصر، وهذه هي المرة الأولى في العالم أن يتم تقديم برنامج سكاي دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير في الأهرامات وسقارة والفيوم ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والنوبة والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.

أبرز النجوم المشاركين فيه

دينا الشربيني، ومحمد فراج وبسنت شوقي، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدي ومحمد محسن، وعلا رشدي وأحمد داود، وهدى المفتي، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللي كريم، وهايدي موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوي.