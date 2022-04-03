الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوضى بحركة المسافرين في هولندا

حركة السكة الحديد
حركة السكة الحديد في هولندا

توقفت حركة السكة الحديد في هولندا إلى حد كبير اليوم الأحد جراء مشكلة فنية، وكان من المتوقع أن تستمر حتى الثامنة مساءً على الأقل (18:00 بتوقيت جرينتش)، حسبما أفادت شركة السكة الحديد الحكومية "إن إس".

ووفقًا لتقارير إعلامية، اضطر آلاف المسافرين للانتظار في محطات القطارات في أنحاء البلاد، بعد توقف نظام سلامة عن العمل صباح اليوم الأحد.


وقال متحدث باسم الشركة على تويتر: "هذا يوم سيئ فعلا"، معلنًا عدم تفعيل خدمة استبدال خدمات السكك الحديد لعدم توافر حافلات بشكل كافٍ.


وقال: "أستطيع جيدا تخيل أن المسافرين لا يعرفون ما هو وضعهم في الوقت الراهن". 


وأفادت تقارير بتعذر وصول سيارات تاكسي وأن حافلات النقل العام كانت مكتظة بالركاب، وقال مسافرون لصحفيين إنه فات عليهم رحلاتهم أو اضطروا لإلغاء خططهم لبقية اليوم.


ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان القطارات العودة للعمل مجددًا مساء اليوم الأحد كما وعدت "إن إس".


وبعد أن قالت إنها تعمل بجد من أجل عودة خدمات السكة الحديد مجددًا، كتبت على موقعها الإلكتروني: "ننصح بشدة بعدم السفر أو عند السفر بالفعل، البحث عن خيارات سفر بديلة".
ووفقًا للبيان، لم تعد شاشات العرض بالمحطات قادرة بعد الآن على عرض معلومات زمنية حقيقية عن خطوط القطارات.


وأوضحت الشركة أنه تم الإبلاغ أن القطارات، التي تديرها شركات سكة حديد إقليمية أصغر تعمل بشكل طبيعي، كما لم تتأثر رحلات القطارات الدولية.


وعلى الرغم من ذلك، ذكرت وسائل إعلام هولندية أن الكثير من المواطنين، الذين كانوا يحاولون الوصول لوجهات أجنبية، عُلقوا في محطتي أمستردام وأوتريخت الرئيسيتين.
وأوضح متحدث باسم شركة السكة الحديد أن النظام أخفق في تنسيق مواعيد القطارات، وتضمين حالات كعمليات التحويل، مضيفًا أنه ليس من الممكن ضمان سلامة الركاب بدونه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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