الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحرير 84 محضر ضبط جمركي في الأقصر خلال مارس الماضي

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، من ضبط وتحرير 84 محضر ضبط وتهرب جمركي.

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وقوة من السادة أمناء الشرطة  محمودالعديسى وجابر العزب - شحات عبدالنعيم - عامر عبد الوهاب - أحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات (5 سيارات معاقين ) وسجائر أجنبية الصنع وأسماك مدخنة وعطور ومياه تجميل ومبيدات زراعية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوات منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع  وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2022 .

وبلغت قيمة المضبوطات 814 ألفا و640 جنيها، كما بلغت التعويضات المستحقة 842 ألفا و484 جنيها.

وتم التصالح في أغلبية المحاضر وسداد 191 ألفا و724 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار  عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

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