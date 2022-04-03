الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول بحرينى: مصر تمتلك مقومات وإمكانيات وخبرة طويلة فى تنظيم أكبر المؤتمرات

الدكتور محمد بن مبارك
الدكتور محمد بن مبارك بن دينه

قال المبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، إن مصر تمتلك مقومات وإمكانيات وخبرة طويلة في تنظيم أكبر المؤتمرات والمهرجانات، مشيرا إلى دورها الفاعل في توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية من أجل الوصول لأفضل التوصيات والأهداف الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتغير المناخي.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير مصر لدى البحرين السفير ياسر محمد شعبان، حيث هنأ مصر لاختيارها رسميا لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، مؤكدا حرص البحرين على المشاركة في القمة المقبلة.
وأشاد بن دينه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين البحرين ومصر وما تشهده من تعاون متميز ومتنامي في مختلف المجالات لاسيما في الشأن البيئي والمناخي.
من جانبه، أكد السفير ياسر عمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، مشيرا إلى حرص مصر على مشاركة البحرين في قمة المناخ "COP 27" لما تتمتع به من خبرة لتعزيز التعاون والتنسيق والمساهمة في نجاحه والخروج بأفضل التوصيات، مشيدًا بجهود البحرين في سبيل الحد من آثار تغير المناخ على الصعيدين المحلي والدولي، وما تمتلكه البحرين من سمعة طيبة من خلال مشاركتها في جميع المؤتمرات والمناصب الدولية التي تولتها، وكذلك بالبرامج والأنشطة المتنوعة التي يقدمها المجلس الأعلى في هذا الشأن.

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