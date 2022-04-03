الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية فى كييف تصف الصور من بوتشا بأنها «مروعة»

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في كييف

قالت السفارة الأمريكية في كييف إن الصور التي خرجت من بلدة بوتشا الأوكرانية ومناطق أخرى انسحبت منها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مروعة".

وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بمتابعة المساءلة باستخدام كل أداة متاحة.. لا يمكننا أن نقف صامتين والعالم بحاجة إلى معرفة ما حدث وعلينا جميعا التحرك".

واتهمت أوكرانيا، اليوم الأحد، القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" في بلدة بوتشا. ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية.

ونفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان الأحد: "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

وشددت الوزارة على أنه "لم يتأذ أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة".

من جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن صدمته جراء صور الفظائع المرتكبة في بلدة بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

قال جوتيريش في بيان: "أنا مصدوم للغاية لصور المدنيين القتلى في بوتشا". وأضاف: "من الضروري إجراء تحقيق مستقل يؤدي لمحاسبة فعالة"، في استجابة لصور منتشرة على نطاق واسع لمقابر جماعية وجثث ملقاة بشوارع بوتشا، التي انسحبت منها القوات الروسية مؤخرا.

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