«سر شنطة محمد رمضان».. تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «المشوار» (صور)

انتهت قبل قليل، الحلقة الثانية من مسلسل “المشوار”، وخلالها كشف صناع العمل عن كواليس “شنطة محمد رمضان" التي أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأحداث رفض ماهر- الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان- فكرة صديقه محمد جمعة لسرقة شكاير الملح التي يعمل فيها، الأمر الذي تسبب في ، وهو ما يزعجه منه بسبب معرفته بما يفعل في المصنع، كما يظهر الفنان احمد مجدي بدور ضابط الشرطة الذي يبحث في قضية عن الاثار المهربة، وهو ما يجدها في منزل احمد كمال، ويأخذه إلى السجن .

وظهر في الحلقة الشنطة التي تحدث عنها محمد رمضان خلال البوستر وأصبحت ترند لايام، حيث كانت بداخلها دولارت كثيرة، لتنتهي الحلقة على ذلك، دون أن يعلن عن أي تفاصيل أخرى حولها وكيف أصبحت مع رمضان .

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قنا dmcدراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا .

تدور أحداث مسلسل “المشوار” حول قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب، والكثير من الأكشن والتشويق.

المُسلسل من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي والفنان القدير أحمد كمال والفنان أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.