«العقل المدبّر».. «الاختيار 3» يوثق جرائم خيرت الشاطر ضد الدولة

بالرغم من مرور سنوات على سقوط حكم الإخوان الإرهابية وإنقاذ الشعب المصري من المتطرفين، فإنَّ اسم خيرت الشاطر "نائب المرشد" لا زال يتردد فقد ارتبط بكبرى الجرائم والخِطط التي نفّذتها الجماعة الإرهابية، خاصة المؤامرات الخبيثة التي كان يُدبّرها في مخابئه والتي قد وضعت البلاد على سطح صفيح ملتهب آنذاك.

وتعود جرائم "الشاطر" للأذهان، خاصة مع انطلاق مسلسل الاختيار 3، والتي شهدت أولى حلقاته الكثير من الأحداث المُثيرة، وكشفت عن مؤامرات خيرت الشاطر ضد الدولة المصرية في عصر تولّي المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد.

وترصد "الدستور" أبرز الجرائم البشعة التي ارتكبها الإرهابي خيرت الشاطر ضد مصر، وكان لها العقل المُدبّر.

كان خيرت الشاطر الجناح الأيمن والمهم للمنظّمة الإخوانية، حيثُ كان العقل المُدبّر لكبرى الجرائم التي ارتكبتها المنظّمة ضد الدولة، بالإضافة إلى أنَّه كان المتحكّم في الشؤون المالية للجماعة، بالشراكة مع حسن مالك؛ فكان رئيس الماليات، يُشرف على مواردها ونفقاتها، إلى جانب تولّي مسؤولية الإشراف العام على الاستثمارات الضخمة التي تخصَّ الجماعات الإخوانية داخل وخارج مصر.

في يوليو2013، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الإرهابي خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والعقل المدبّر لتنفيذ الجرائم الإرهابية، في منزله الكائن بحي مدينة نصر.

التحريض على قتل المتظاهرين

من بين خططه الإجرامية كان التحريض على قتل المتظاهرين، وأمرت النيابة العامة بضبطه عقب تحريضه على القتل، أمام المقرّ الرئيسي للجماعة في حي المقطم بالقاهرة.

أحداث مكتب الإرشاد

في 9 يوليو لعام 2020 أيدت محكمة النقض حكم المؤبد على خيرت الشاطر، ورفضت الطعن المقدَّم منه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، حيث اتفق رفقة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على امتداد إرهابيين بالأسلحة النارية والمفرقعات والمواد الحارقة لارتكاب جرائم قتل بين المتظاهرين وإطلاق الأعيرة النارية.

حيثُ ارتكبت الجماعة عددًا من الجرائم الكبرى بقصد إزهاق أرواح المواطنين، فضلاً عن تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت رجال الشرطة والأمن والقضاة.

الإدراج بقوائم الإرهاب

إدراج اسم خيرت شاطر ضمن قوائم الإرهاب قرار صدر من محكمة النقض ضمَّ عددًا من أعضاء الجماعة الإرهابية، ويسير القرار دومًا، حتى بعد انتهاء المُدة المحددة، يُجدد تلقائيًا بقرار من المحكمة، لصدور عدة أحكام قضائية في جرائم إرهابية بحقّه.

خلية أبناء الشاطر

في 2017 حُكم على خيرت الشاطر رفقة قيادات جماعات الإخوان، منهم أحمد مصطفى غنيم، وعزت على عبد الباقي، بالسجن المُشدد صدر من المحكمة العسكرية، لقضيتهم الإرهابية المعروفة إعلاميًا بـ"أبناء الشاطر" برقم 138 لسنة 2015 جنايات.

التخابر مع حماس

كُشف بتخابر خيرت الشاطر ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وآخرين مع حماس لإجراء عمليات إرهابية في مصر، وقضت محكمة النقض رفض طعونهم على أحكام المؤبد التي صدرت لهم فى 28 يوليو 2021، وتأييد الأحكام.

التخابر مع منظمات أجنبية

عمل خيرت الشاطر مع منظمات إرهابية أجنبية، وتخابر مع إجراميين أجانب لارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المصرية وقواعدها العسكرية لصالح هذه المنظمات الإرهابية، حيثُ ساعد على تمويل الإرهابيين وتدريبهم لشنّ الهجمات الإرهابية على القوات العسكرية المصرية، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان.